Mercari
Mercari Directeur de Cabinet Salaires

La rémunération totale moyenne Directeur de Cabinet in India chez Mercari va de ₹15.76M à ₹21.58M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mercari. Dernière mise à jour : 11/2/2025

Rémunération totale moyenne

₹17.07M - ₹20.26M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹15.76M₹17.07M₹20.26M₹21.58M
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Mercari, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (8.32% trimestriel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (8.32% trimestriel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Directeur de Cabinet chez Mercari in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹21,576,576. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mercari pour le poste Directeur de Cabinet in India est de ₹15,760,281.

