Mendix
Mendix Architecte Solutions Salaires

La rémunération totale moyenne Architecte Solutions in China chez Mendix va de CN¥560K à CN¥795K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mendix. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

CN¥636K - CN¥753K
China
Fourchette courante
Fourchette possible
CN¥560KCN¥636KCN¥753KCN¥795K
Fourchette courante
Fourchette possible

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez Mendix in China s'élève à une rémunération totale annuelle de CN¥794,650. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mendix pour le poste Architecte Solutions in China est de CN¥559,710.

