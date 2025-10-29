Répertoire d'entreprises
Mendix
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chef de Produit

  • Tous les salaires Chef de Produit

Mendix Chef de Produit Salaires

Le package de rémunération médian Chef de Produit in Netherlands chez Mendix totalise €81.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mendix. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Package Médian
company icon
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Total par an
€81.6K
Niveau
hidden
Salaire de base
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Prime
€3.9K
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chef de Produit offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Produit chez Mendix in Netherlands s'élève à une rémunération totale annuelle de €137,034. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mendix pour le poste Chef de Produit in Netherlands est de €81,593.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Mendix

Entreprises similaires

  • Zimperium
  • Sendbird
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources