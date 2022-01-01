Mendix Salaires

La fourchette de salaires de Mendix va de $56,385 en rémunération totale par an pour un Analyste de données in Netherlands au bas de l'échelle à $195,975 pour un Marketing in United States au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Mendix . Dernière mise à jour : 8/9/2025