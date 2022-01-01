Mendix Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Mendix va de $56,385 en rémunération totale par an pour un Analyste de données in Netherlands au bas de l'échelle à $195,975 pour un Marketing in United States au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Mendix. Dernière mise à jour : 8/9/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $93.5K

Ingénieur logiciel full-stack

Chef de produit
Median $93.9K
Designer de produits
Median $72K

Analyste commercial
$95.2K
Analyste de données
$56.4K
Marketing
$196K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$93.6K
Architecte de solutions
$96.7K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Mendix est Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $195,975. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Mendix est de $93,733.

