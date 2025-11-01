Répertoire d'entreprises
Melio Payments
  • Salaires
  • Manager Ingénierie Logiciel

  • Tous les salaires Manager Ingénierie Logiciel

Melio Payments Manager Ingénierie Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in Israel chez Melio Payments totalise ₪597K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Melio Payments. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Package Médian
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Total par an
₪597K
Niveau
-
Salaire de base
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Prime
₪0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
8 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Melio Payments?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Melio Payments, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Melio Payments in Israel s'élève à une rémunération totale annuelle de ₪647,996. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Melio Payments pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Israel est de ₪584,965.

Autres ressources