Medallia
  • Salaires
  • Chef de Programme Technique

  • Tous les salaires Chef de Programme Technique

Medallia Chef de Programme Technique Salaires

Le package de rémunération médian Chef de Programme Technique in United States chez Medallia totalise A$351K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Medallia. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Package Médian
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
Total par an
A$351K
Niveau
L6
Salaire de base
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
Prime
A$30.8K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Medallia?
+A$89.4K
+A$137K
+A$30.8K
+A$53.9K
+A$33.9K
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme Technique chez Medallia in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de A$439,185. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Medallia pour le poste Chef de Programme Technique in United States est de A$343,643.

