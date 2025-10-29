La rémunération Ingénieur Logiciel in Spain chez Medallia totalise €83.1K par year pour Staff Engineer. Le package de rémunération médian in Spain year totalise €83.2K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Medallia. Dernière mise à jour : 10/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
