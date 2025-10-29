La rémunération Chef de Produit in United States chez McKinsey va de $205K par year pour Product Manager à $238K par year pour Principal. Le package de rémunération médian in United States year totalise $217K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de McKinsey. Dernière mise à jour : 10/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Product Manager
$205K
$184K
$3.7K
$16.9K
Senior Product Manager
$229K
$202K
$0
$27K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
