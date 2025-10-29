La rémunération Consultant en Management in United States chez McKinsey va de $121K par year pour Business Analyst à $388K par year pour Partner. Le package de rémunération médian in United States year totalise $245K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de McKinsey. Dernière mise à jour : 10/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
