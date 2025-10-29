La rémunération Scientifique des Données in United States chez McKinsey va de $152K par year pour Data Scientist à $248K par year pour Principal. Le package de rémunération médian in United States year totalise $170K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de McKinsey. Dernière mise à jour : 10/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Titres inclusSoumettre un nouveau titre