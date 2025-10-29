La rémunération Analyste Métier in United States chez McKinsey va de $124K par year pour Business Analyst à $250K par year pour Engagement Manager. Le package de rémunération médian in United States year totalise $134K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de McKinsey. Dernière mise à jour : 10/29/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
