La rémunération totale moyenne Assistant Administratif in India chez McKinsey va de ₹4.73M à ₹6.59M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de McKinsey. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Rémunération totale moyenne

₹5.07M - ₹5.97M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹4.73M₹5.07M₹5.97M₹6.59M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez McKinsey?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Assistant Administratif chez McKinsey in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹6,593,079. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez McKinsey pour le poste Assistant Administratif in India est de ₹4,733,492.

