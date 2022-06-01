MCI Salaires

Répertoire d'entreprises
MCI
Le salaire de MCI va de $21,882 en rémunération totale par an pour un Opérations Service Client dans le bas de la fourchette à $116,288 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de MCI. Dernière mise à jour : 10/22/2025

Opérations Service Client
$21.9K
Consultant en Management
$44.3K
Ingénieur Mécanique
$51.1K

Ingénieur Logiciel
$116K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez MCI est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $116,288. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez MCI est de $47,731.

