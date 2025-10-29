MBition Manager Ingénierie Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Manager Ingénierie Logiciel in Germany chez MBition totalise €110K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de MBition. Dernière mise à jour : 10/29/2025

Package Médian MBition Software Engineering Manager Berlin, BE, Germany Total par an €110K Niveau - Salaire de base €91.3K Stock (/yr) €0 Prime €18.6K Années dans l'entreprise 6 Années Années d'exp. 16 Années

Dernières soumissions de salaires

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( EUR ) Base | Actions (an) | Prime

