La rémunération totale moyenne Développement Corporate chez MBC Group va de AED 613K à AED 890K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de MBC Group. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Rémunération totale moyenne

AED 696K - AED 808K
United Arab Emirates
Fourchette courante
Fourchette possible
AED 613KAED 696KAED 808KAED 890K
Fourchette courante
Fourchette possible

AED 588K

Quels sont les niveaux de carrière chez MBC Group?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Développement Corporate chez MBC Group s'élève à une rémunération totale annuelle de AED 890,135. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez MBC Group pour le poste Développement Corporate est de AED 613,370.

