Mazars
Mazars Salaires

Le salaire de Mazars va de $12,060 en rémunération totale par an pour un Ressources Humaines dans le bas de la fourchette à $112,435 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Mazars. Dernière mise à jour : 10/22/2025

Comptable
$47.2K
Scientifique des Données
$112K
Analyste Financier
$58.9K

Ressources Humaines
$12.1K
Juridique
$45.6K
Consultant en Management
$80.4K
Opérations Marketing
$34.2K
Designer Produit
$36.2K
Cybersecurity Analyst
$62.1K
Ingénieur Logiciel
$56K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Mazars est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $112,435. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mazars est de $51,585.

