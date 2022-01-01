Répertoire d'entreprises
Marsh & McLennan Companies
Marsh & McLennan Companies Salaires

Le salaire de Marsh & McLennan Companies va de $20,586 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $276,375 pour un Marketing dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Marsh & McLennan Companies. Dernière mise à jour : 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Scientifique des Données
Median $245K
Ingénieur Logiciel
Median $89K
Comptable
$20.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Actuaire
$117K
Analyste Business
Median $65K
Analyste de Données
$60.6K
Analyste Financier
$80.4K
Information Technologist (IT)
$29.6K
Consultant en Management
$30.7K
Marketing
$276K
Opérations Marketing
$95.8K
Gestionnaire Partenaires
$221K
Chef de Produit
$102K
Chef de Projet
$81.2K
Ventes
$26.7K
Cybersecurity Analyst
$91.6K
Chef de Programme Technique
$203K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Marsh & McLennan Companies est Marketing at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $276,375. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Marsh & McLennan Companies est de $89,000.

