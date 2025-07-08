Répertoire d'entreprises
Marquistech
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Marquistech Salaires

Le salaire de Marquistech va de $22,854 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $79,855 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Marquistech. Dernière mise à jour : 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Matériel
$79.9K
Ingénieur Logiciel
$22.9K
Manager Ingénierie Logiciel
$50.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Marquistech est Ingénieur Matériel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $79,855. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Marquistech est de $50,166.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Marquistech

Entreprises similaires

  • Spotify
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Netflix
  • Coinbase
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources