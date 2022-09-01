Répertoire d'entreprises
Mantle
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Mantle Salaires

Le salaire de Mantle va de $150,750 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Contrôle dans le bas de la fourchette à $245,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Mantle. Dernière mise à jour : 9/15/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Contrôle
$151K
Ressources Humaines
$174K
Ingénieur Logiciel
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Найвищеоплачувана позиція в Mantle - це Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $245,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mantle складає $174,125.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Mantle

Entreprises similaires

  • Pinterest
  • Google
  • Spotify
  • SoFi
  • Amazon
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources