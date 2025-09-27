Répertoire d'entreprises
Le package de rémunération médian Architecte Solutions in United States chez ManTech totalise $143K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ManTech. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Package Médian
company icon
ManTech
Pega Developer
Ashburn, VA
Total par an
$143K
Niveau
Senior Application Developer
Salaire de base
$143K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez ManTech?

$160K

FAQ

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Architecte Solutions en ManTech in United States está en una compensación total anual de $210,080. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ManTech para el puesto de Architecte Solutions in United States es $142,800.

