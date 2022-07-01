Manta Salaires

Le salaire de Manta va de $135,926 en rémunération totale par an pour un Gestionnaire Comptes Techniques dans le bas de la fourchette à $179,100 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Manta . Dernière mise à jour : 11/26/2025