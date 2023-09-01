ManoMano Salaires

Répertoire d'entreprises
ManoMano
Le salaire de ManoMano va de $64,243 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $142,517 pour un Manager Science des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de ManoMano. Dernière mise à jour : 11/26/2025

Ingénieur Logiciel
Median $64.2K
Scientifique des Données
Median $87.5K
Designer Produit
Median $67.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Manager Science des Données
$143K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez ManoMano est Manager Science des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $142,517. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez ManoMano est de $77,284.

Autres ressources

