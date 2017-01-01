Répertoire d'entreprises
Manjushree Technopack
    À propos

    Manjushree Technopack Limited is a prominent rigid plastic packaging company with over 40 years of experience, specializing in innovative and sustainable packaging solutions for various industries.

    manjushreeindia.com
    Site web
    1983
    Année de création
    5,000
    Nombre d'employés
    $1B-$10B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

