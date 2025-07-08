Malga Salaires

Le salaire de Malga va de $35,668 en rémunération totale par an pour un Développement Commercial dans le bas de la fourchette à $68,075 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Malga . Dernière mise à jour : 11/23/2025