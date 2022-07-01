MAJORITY Salaires

Le salaire de MAJORITY va de $66,665 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $103,317 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de MAJORITY . Dernière mise à jour : 11/22/2025