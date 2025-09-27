Répertoire d'entreprises
La rémunération totale moyenne Chercheur UX in United States chez Mailchimp va de $105K à $152K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mailchimp. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Rémunération totale moyenne

$119K - $138K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$105K$119K$138K$152K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Mailchimp, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chercheur UX chez Mailchimp in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $152,345. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Mailchimp pour le poste Chercheur UX in United States est de $104,977.

Autres ressources