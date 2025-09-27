La rémunération Ingénieur Logiciel in United States chez Mailchimp va de $149K par year pour Engineer II à $291K par year pour Staff Engineer. Le package de rémunération médian in United States year totalise $218K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Mailchimp. Dernière mise à jour : 9/27/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Mailchimp, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
