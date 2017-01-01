Répertoire d'entreprises
MAIF
    MAIF is a leading insurer in France known for its human-centric approach and dedication to the social economy. The company emphasizes collaboration and community values in its operations.

    https://entreprise.maif.fr
    1934
    5,250
    $1B-$10B
