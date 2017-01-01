Répertoire d'entreprises
Mahanadi Coalfields
    • À propos

    Mahanadi Coalfields Limited (MCL) is a prominent coal mining company under Coal India Limited, dedicated to coal exploration, production, and distribution to meet national energy needs.

    mahanadicoal.in
    Site web
    1992
    Année de création
    22,352
    Nombre d'employés
    $1B-$10B
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

