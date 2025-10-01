Magna International Ingénieur Logiciel Salaires à Canada

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Canada chez Magna International totalise CA$124K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Magna International. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Package Médian Magna International Software Engineer Brampton, ON, Canada Total par an CA$124K Niveau L1 Salaire de base CA$110K Stock (/yr) CA$0 Prime CA$13.4K Années dans l'entreprise 3 Années Années d'exp. 4 Années

Dernières soumissions de salaires

