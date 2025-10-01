Répertoire d'entreprises
Magic Leap
  • Switzerland

Magic Leap Ingénieur Logiciel Salaires à Switzerland

La rémunération Ingénieur Logiciel in Switzerland chez Magic Leap va de CHF 172K par year pour Senior Software Engineer à CHF 209K par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in Switzerland year totalise CHF 213K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Magic Leap. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
CHF 134K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Magic Leap, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Titres inclus

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur Logiciel de Réalité Virtuelle

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Magic Leap in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 235,332. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Magic Leap pour le poste Ingénieur Logiciel in Switzerland est de CHF 180,361.

Autres ressources