La rémunération Ingénieur Logiciel in San Francisco Bay Area chez Magic Leap va de $160K par year pour Associate Software Engineer à $330K par year pour Principal Software Engineer. Le package de rémunération médian in San Francisco Bay Area year totalise $181K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Magic Leap. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Entry Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer
$160K
$153K
$0
$7.5K
Software Engineer
$179K
$149K
$26K
$4K
Senior Software Engineer
$185K
$164K
$5.8K
$15.6K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Magic Leap, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
