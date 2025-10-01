La rémunération Ingénieur Logiciel in Miami-Ft. Lauderdale Area chez Magic Leap va de $139K par year pour Entry Software Engineer à $188K par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in Miami-Ft. Lauderdale Area year totalise $149K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Magic Leap. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Magic Leap, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
