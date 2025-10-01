La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Zurich Area chez Magic Leap va de CHF 172K par year pour Senior Software Engineer à CHF 209K par year pour Lead Software Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Zurich Area year totalise CHF 213K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Magic Leap. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Magic Leap, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
