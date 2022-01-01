Magic Leap Salaires

Répertoire d'entreprises
Magic Leap
Le salaire de Magic Leap va de $90,554 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Matériel dans le bas de la fourchette à $324,719 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Magic Leap. Dernière mise à jour : 10/9/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur Logiciel de Réalité Virtuelle

Ingénieur Mécanique
Median $113K
Marketing
Median $151K

Analyste Business
$167K
Scientifique des Données
Median $150K
Ingénieur Électrique
$204K
Ingénieur Matériel
$90.6K
Ressources Humaines
$199K
Juridique
$189K
Ingénieur Optique
$155K
Designer Produit
$92.3K
Chef de Produit
$216K
Chef de Programme
$174K
Recruteur
$176K
Manager Ingénierie Logiciel
$322K
Chef de Programme Technique
$259K
Chercheur UX
$119K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Magic Leap, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Magic Leap est Ingénieur Logiciel at the Principal Software Engineer level avec une rémunération totale annuelle de $324,719. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Magic Leap est de $169,699.

Autres ressources