MacPaw Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Ukraine chez MacPaw totalise UAH 2.37M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de MacPaw. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Package Médian MacPaw Software Engineer Kyiv, KC, Ukraine Total par an UAH 2.37M Niveau L4 Salaire de base UAH 2.37M Stock (/yr) UAH 0 Prime UAH 0 Années dans l'entreprise 1 Année Années d'exp. 7 Années

+ UAH 2.43M + UAH 3.73M + UAH 839K + UAH 1.47M + UAH 923K Don't get lowballed

Dernières soumissions de salaires

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( UAH ) Base | Actions (an) | Prime

Quel est le calendrier d'acquisition chez MacPaw ?

