  Salaires
  Ingénieur Logiciel

  Tous les salaires Ingénieur Logiciel

MacPaw Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Ukraine chez MacPaw totalise UAH 2.37M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de MacPaw. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Package Médian
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Total par an
UAH 2.37M
Niveau
L4
Salaire de base
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Prime
UAH 0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez MacPaw?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Salaires de Stage

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez MacPaw in Ukraine s'élève à une rémunération totale annuelle de UAH 3,373,102. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez MacPaw pour le poste Ingénieur Logiciel in Ukraine est de UAH 2,366,206.

Autres ressources