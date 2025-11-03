Répertoire d'entreprises
MacPaw
MacPaw Chef de Projet Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Projet in Ukraine chez MacPaw va de UAH 714K à UAH 1.04M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de MacPaw. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

UAH 819K - UAH 934K
Ukraine
Fourchette courante
Fourchette possible
UAH 714KUAH 819KUAH 934KUAH 1.04M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez MacPaw?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Projet chez MacPaw in Ukraine s'élève à une rémunération totale annuelle de UAH 1,039,620. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez MacPaw pour le poste Chef de Projet in Ukraine est de UAH 713,638.

