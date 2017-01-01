Répertoire des entreprises
Machino Polymers
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise
Meilleurs aperçus
  • Contribuez quelque chose d'unique sur Machino Polymers qui pourrait être utile pour d'autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Machino Polymers Limited specializes in manufacturing polypropylene composite materials, providing a diverse selection of grades for both automotive and non-automotive OEMs worldwide.

    http://www.machinopolymers.com
    Site web
    1995
    Année de création
    150
    # d'employés
    $10M-$50M
    Revenus estimés
    Siège social

    Recevez des salaires vérifiés dans votre boîte mail

    S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des compensations par e-mail. En savoir plus

    Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

    Emplois en vedette

      Aucun emploi en vedette trouvé pour Machino Polymers

    Entreprises connexes

    • Pinterest
    • Lyft
    • Databricks
    • Spotify
    • Square
    • Voir toutes les entreprises ➜

    Autres ressources