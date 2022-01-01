M1 Finance Salaires

Répertoire d'entreprises
M1 Finance
Le salaire de M1 Finance va de $50,250 en rémunération totale par an pour un Opérations Marketing dans le bas de la fourchette à $175,875 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de M1 Finance. Dernière mise à jour : 10/9/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $165K
Service Client
$62.7K
Marketing
$127K

Opérations Marketing
$50.3K
Designer Produit
$119K
Chef de Produit
$169K
Manager Ingénierie Logiciel
$176K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez M1 Finance, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

The highest paying role reported at M1 Finance is Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at M1 Finance is $126,630.

Autres ressources