La rémunération Ingénieur Logiciel in Wroclaw Metropolitan Area chez Luxoft va de PLN 144K par year pour L2 à PLN 265K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Wroclaw Metropolitan Area year totalise PLN 168K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luxoft. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
