La rémunération Ingénieur Logiciel in Warsaw Metropolitan Area chez Luxoft va de PLN 125K par year pour L2 à PLN 329K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Warsaw Metropolitan Area year totalise PLN 236K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luxoft. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
