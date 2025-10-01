La rémunération Ingénieur Logiciel in Ukraine chez Luxoft va de UAH 1.42M par year pour L2 à UAH 3.18M par year pour L5. Le package de rémunération médian in Ukraine year totalise UAH 1.78M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luxoft. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
