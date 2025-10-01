Luxoft Ingénieur Logiciel Salaires à Ukraine

La rémunération Ingénieur Logiciel in Ukraine chez Luxoft va de UAH 1.42M par year pour L2 à UAH 3.18M par year pour L5. Le package de rémunération médian in Ukraine year totalise UAH 1.78M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luxoft. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau Ajouter rémunération Comparer les niveaux

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L1 Junior Software Engineer ( Niveau débutant ) UAH -- UAH -- UAH -- UAH -- L2 Regular Software Engineer UAH 1.42M UAH 1.41M UAH 0 UAH 5.9K L3 Senior Software Engineer UAH 2.19M UAH 2.19M UAH 0 UAH 0 L4 Lead Software Engineer UAH 3.13M UAH 3.13M UAH 0 UAH 0 Voir 3 Plus de niveaux

Dernières soumissions de salaires

Contribuer

