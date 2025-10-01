La rémunération Ingénieur Logiciel in Serbia chez Luxoft va de $46.8K par year pour L2 à $48.1K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Serbia year totalise $57K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luxoft. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
