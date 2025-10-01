La rémunération Ingénieur Logiciel in Romania chez Luxoft va de RON 93.2K par year pour L1 à RON 249K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Romania year totalise RON 142K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luxoft. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
