La rémunération Ingénieur Logiciel in Krakow Metropolitan Area chez Luxoft va de PLN 167K par year pour L2 à PLN 251K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Krakow Metropolitan Area year totalise PLN 222K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luxoft. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
