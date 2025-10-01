La rémunération Ingénieur Logiciel in Canada chez Luxoft va de CA$94.7K par year pour L2 à CA$109K par year pour L3. Le package de rémunération médian in Canada year totalise CA$95.7K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luxoft. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
