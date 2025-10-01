Luxoft Ingénieur Logiciel Salaires à Bucharest Metropolitan Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Bucharest Metropolitan Area chez Luxoft va de RON 93.2K par year pour L1 à RON 296K par year pour L4. Le package de rémunération médian in Bucharest Metropolitan Area year totalise RON 141K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luxoft. Dernière mise à jour : 10/1/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L1 Junior Software Engineer ( Niveau débutant ) RON 93.2K RON 93.2K RON 0 RON 0 L2 Regular Software Engineer RON 132K RON 132K RON 0 RON 0 L3 Senior Software Engineer RON 214K RON 214K RON 0 RON 464.4 L4 Lead Software Engineer RON 296K RON 296K RON 0 RON 0 Voir 3 Plus de niveaux

