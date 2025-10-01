La rémunération Designer Produit in Berlin Metropolitan Region chez Luxoft totalise €49.9K par year pour L2. Le package de rémunération médian in Berlin Metropolitan Region year totalise €52.4K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luxoft. Dernière mise à jour : 10/1/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
