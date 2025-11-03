Répertoire d'entreprises
Luxembourg Institute of Science and Technology
La rémunération totale moyenne Ingénieur Logiciel in Luxembourg chez Luxembourg Institute of Science and Technology va de €53.2K à €77.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Luxembourg Institute of Science and Technology. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

€60.3K - €70K
Luxembourg
Fourchette courante
Fourchette possible
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Luxembourg Institute of Science and Technology?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg s'élève à une rémunération totale annuelle de €77,149. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Luxembourg Institute of Science and Technology pour le poste Ingénieur Logiciel in Luxembourg est de €53,161.

