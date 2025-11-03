Répertoire d'entreprises
LUXASIA
La rémunération totale moyenne Comptable in Malaysia chez LUXASIA va de MYR 25.7K à MYR 36.5K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de LUXASIA. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

MYR 29.2K - MYR 34.6K
Malaysia
Fourchette courante
Fourchette possible
MYR 25.7KMYR 29.2KMYR 34.6KMYR 36.5K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez LUXASIA?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Comptable chez LUXASIA in Malaysia s'élève à une rémunération totale annuelle de MYR 36,473. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez LUXASIA pour le poste Comptable in Malaysia est de MYR 25,690.

